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18. 12. 2018

В Колумбии запустили рождественский поезд

В столице Колумбии запускают туристический рождественский поезд, который в течение четырех часов курсирует через Боготу. Об этом сообщает ТСН во вторник, 18 декабря.

Отмечается, что на украшение 14 вагонов потребовалось пять тысяч метров гирлянд. Станции, на которых останавливается поезд, тоже украсили огнями и инсталляциями.

"К праздникам подготовился и экипаж поезда, надев красочные костюмы, а по вагонам ходит Санта-Клаус, который раздает подарки детям", – говорится в сообщении.

На следующей неделе на маршруте поезда планируют устроить шоу фейерверков.

Ранее сообщалось, что в Германии нехватка Санта-Клаусов. Во многих регионах страны семьи не смогут заказать поздравление от Санта-Клауса из-за нехватки актеров для этой роли, хотя им платят  до 100 евро за один вызов.

Также стало известно, что в Мюнхене украсили елку золотом на $2,6 млн.

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Источник: korrespondent.net

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