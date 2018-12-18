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18. 12. 2018

В Китае объявили о победе над коррупцией

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в рядах Коммунистической партии Китая. Такое заявление он сделал во время речи, посвященной 40-летию с начала политики реформ и открытости, пишет Интерфакс во вторник, 18 декабря.

"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины... нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией", - сказал он.

Глава КНР выступил на торжественном собрании в Пекине по случаю 40-й годовщины исторического третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, на котором были заложены основа нынешней проводимой в стране политики реформ и открытости для внешнего мира.

Глава государства в то же время подчеркнул, что необходимо и дальше упорно бороться с проблемой. 

С момента прихода к власти в 2013 году Си Цзиньпин объявил курс на борьбу с коррупцией в партии. За пять лет лишились постов и были отправлены в тюрьму сотни тысяч чиновников.

Ранее издание Bloomberg одной из угроз мировой экономике назвало торговую войну между США и Китаем.

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Источник: korrespondent.net

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