В РФ приняли закон об упрощении гражданства, направленный на украинцев

Российская Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, разрешающий президенту Владимиру Путину выбирать категории иностранных граждан, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 18 декабря.

Отмечается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Теперь они смогут подавать заявления о гражданстве РФ не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство соседней страны, а по месту пребывания.

"Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство и соотечественников. Путин сможет предоставить такое право тем из них, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией. Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут также соотечественники в странах, где идут вооруженные конфликты или смена политического режима.

Напомним, в июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок предоставления украинцам гражданства РФ. Согласно документу, для получения паспорта РФ украинцам необходимо иметь нотариально заверенное в России заявление о том, что они отказываются от украинского гражданства. При этом никаких документов из Украины о подтверждении выхода из гражданства не требуется.

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Источник: korrespondent.net