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18. 12. 2018

РФ не согласна с резолюцией ООН по Крыму

Россия не согласна с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией [изложенной в резолюции] и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - сказал Песков.

Он не стал комментировать результаты голосования по резолюции, поскольку не знаком с ними в деталях.

Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о проблеме милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. За принятие документа высказались 66 стран, 19 выступили против, еще 72 страны воздержались.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

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Источник: korrespondent.net

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