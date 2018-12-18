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18. 12. 2018

Российское судно село на мель у британского побережья

Российский сухогруз Кузьма Минин утром во вторник, 18 декабря, сел на мель у берегов Великобритании, сообщает BBC News.

Отмечается, что судно застряло возле одного из пляжей портового города Фалмут около 5:40 по местному времени. На борту находятся 18 моряков, груза на судне нет.

В британском агентстве морской и береговой охраны подтвердили информацию, что российское судно водоизмещением 16 тыс. тонн село на мель.

Сухогруз стал на якорь и имеет крен примерно в пять градусов.

По данным Sky News, к судну направлены буксиры. Чтобы снять его с мели, потребуется несколько часов.

The massive vessel, believed to be the Kuzma Minin, grounded off Gyllyngvase Beach in Falmouth at about 05:40 GMT. pic.twitter.com/d9XIuMdS4N

— Mike Beard (@1stdefence) 18 декабря 2018 г.

Напомним, в прошлом году в Швеции задержали пьяного российского капитана, посадившего судно на мель.

А во Франции в прошлом году на мель сел паром с 300 людьми на борту.

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Источник: korrespondent.net

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