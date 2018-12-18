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18. 12. 2018

Президенты Сербии и Косово поспорили на Совбезе ООН из-за косовской армии

На заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 17 декабря, президенты Сербии и Косова обменялись обвинениями в связи с намерением Косова превратить свои Силы безопасности в регулярную армию, сообщает Associated Press.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил Косово в нарушении резолюции ООН 1999 года. Он спросил, дает ли документ Косову так называемое "суверенное право" на формирование собственных вооруженных сил. "Где это написано? Я могу сказать вам заранее: нигде", - заявил сербский президент.

В свою очередь президент Косова Хашим Тачи ответил, что его страна является суверенным государством и имеет абсолютное право сформировать свою собственную армию.

Тачи отметил, что решение парламента о формировании армии необратимо, но добавил, что преобразование будет осуществляться в очень тесном сотрудничестве с НАТО и приведет к созданию профессиональных многоэтнических сил.

"Если Косово и ошиблось, то только в том, что пять лет ждало создания армии. Мы опоздали с решением, потому что ждали доброй воли от тех, кто никогда ее не проявлял в отношении Косова", - заявил Тачи.

В то же время оба лидера выразили готовность к диалогу.

Представитель РФ Василий Небензя предупредил, что создание армии Косова "может привести к кровопролитию и стать настоящей катастрофой, вернуть Балканы в период беспорядков и похоронить усилия по стабилизации региона".

Вместе с тем, перед заседанием Совета Безопасности ООН восемь европейских стран выступили с совместным заявлением в поддержку суверенного права Косова постепенно превращать Силы безопасности в армию. Они заявили, что процесс трансформации должен быть прозрачным и включать все сообщества страны.

Восемь стран - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания - также призвали Косово и Сербию достичь соглашения о нормализации отношений.

Как сообщалось, 14 декабря парламент Косова проголосовал за создание национальной армии.

Ранее стало известно, что парламент Косово проголосовал во втором чтении за законопроект о создании армии Косово. Предусмотрено вдвое увеличить численность служащих и постепенно превратить силы безопасности в полноценную профессиональную армию численностью пять тысяч человек.

В свою очередь Сербия угрожала ввести войска в Косово или объявить его оккупированной территорией.

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Источник: korrespondent.net

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