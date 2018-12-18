В МИД РФ прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

В Министерстве иностранных дел РФ после принятия на Генассамблее ООН резолюции по Крыму заявили, что против России идет "зашоренная кампания". С таким заявлением перед журналистами выступил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, сообщает во вторник, 18 декабря, РИА Новости.

Представитель МИД РФ также выразил убеждение, что украинская сторона не достигнет успехов, а принятая резолюция – просто еще один рычаг давления на Россию.

"Видно, что большинства у украинцев нет, они пытаются это перенести все на более новые уровни, понимают, что реальных сдвигов они не достигнут. Просто лишний рычаг давления на нас. Жалко, что Генассамблея поддержала, не стала вникать в суть проекта, поправок, которые мы предлагали. Просто идет зашоренная кампания против России, где бы антироссийский след найти и его по полной раскрутить", - сказал дипломат.

Вместе с тем, он признал досадным тот факт, что союзники России по ОДКБ – Киргизия и Казахстан – воздержались в ходе голосования.

Напомним, Генассамблея ООН большинством голосов приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19, воздержались 72. Также стали известны страны, которые не поддержали резолюцию по Крыму.

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Источник: korrespondent.net