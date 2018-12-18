Самолеты Турции более 100 раз нарушили воздушное пространство Греции

Турецкие военные самолеты резко увеличили количество нарушений воздушного пространства Греции. Об этом сообщает Ekathimerini во вторник, 18 декабря, со ссылкой на данные Генштаба Национальной обороны Греции.

Отмечается, что 17 декабря 15 турецких истребителей, которые несли оружие, совершили 107 нарушений воздушного пространства Греции на северо-востоке, юго-востоке и в центральной части Эгейского моря. Также они дважды облетели острова Антропофагос и Макрониси в восточной части Эгейского моря

Греческие ВВС перехватили турецкие самолеты согласно международных правил.

По данным греческих военных, масштаб нарушений воздушного пространства страны сопоставим с январем 2018 года, когда министр обороны Греции Панос Камменос выбросил венки в море около спорных островов Имиа, где в 1996 году в результате столкновений с турками погибли трое греческих военнослужащих.

Афины считают, что нынешняя повышенная активность Турции объясняется комментариями представителя Госдепартамента США Уэса Митчелла, который назвал Грецию "фантастическим союзником" и заявил, что Кипр имеет право на разработку собственных природных ресурсов, против чего выступает официальная Анкара.

Напомним, в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе исторического государственного визита в Грецию 7 декабря предъявил Афинам территориальные претензии.

Отношения Греции и Турции напряжены из-за спорных вопросов: от разделенного Кипра до прав на острова в Эгейском море. Они еще больше обострились после того, как в марте в Турции задержали двух греческих солдат, однако недавно Анкара освободила их.

Вскоре после этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа".

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Источник: korrespondent.net