Украина поднялась в рейтинге гендерного равенства

Украина поднялась с 69 на 65 место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства. Об этом следует из исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом.
Указано, что лучшая ситуация по равенству возможностей полов в Украине наблюдается в сфере образования. По этому показателю страна занимает 26 место в мире.
Немного хуже дела с равноправием, как свидетельствует рейтинг, в экономике - 28 место. По охране здоровья гендерное равенство страны оценивается как 56-е.
В свою очередь худший результат Украина продемонстрировала в области политики - здесь она занимает 105 место.
Между тем первую пятерку рейтинга занимают Исландия, скандинавские Норвегия, Швеция и Финляндия, а также латиноамериканская Никарагуа. Последние места достались Ираку, Пакистану и Йемену.
Известно, что всего в рейтинге участвуют 149 стран.
Напомним, в Украине зарплата мужчин на 21% выше, чем женщин.
Также сообщалось, что в Украине 27 октября вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.
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Источник: korrespondent.net
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