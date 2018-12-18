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18. 12. 2018

В Сербии три человека замерзли насмерть

Балканские страны накрыли сильные холода - в Сербии три человека замерзли насмерть. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Associated Press.

Так, сербское государственное телевидение сообщило о смерти 48-летнего и 61-летнего мужчин на севере и северо-западе страны в результате обморожения. Третьей жертвой холодов стал бездомный, тело которого было найдено в заброшенном доме на юго-западе Сербии.

Также сообщается, что в центральной Сербии несколько сел остались без электричества.

В то же время в Боснии на два дня закрыли школы в центральных муниципалитетах Кониц и Ябланица.

Ранее сообщалось о снежном шторме в США, его жертвами стали восемь человек.

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Источник: korrespondent.net

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