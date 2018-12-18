В Великобритании сняли с мели российское судно

У берегов Великобритании был снят с мели сухогруз Мурманского морского пароходства Кузьма Минин. Об этом со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic во вторник, 18 декабря, сообщает РИА Новости.
Накануне российский сухогруз сел на мель на юго-западе Англии.
Напомним, в прошлом году в Швеции задержали пьяного российского капитана, посадившего судно на мель.
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Источник: korrespondent.net
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