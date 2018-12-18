НАТО дал РФ "последний шанс" по ракетному договору

Североатлантический альянс дал России последнюю возможность начать выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью эстонскому изданию Postimees, опубликованному во вторник, 18 декабря.
"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они однозначно сказали", - сказал Столтенберг.
По его словам, в таком случае НАТО будет вынуждено ответить, и разговоры о характере ответа уже начались.
"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное", - заявил генсек НАТО.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.
Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.
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Источник: korrespondent.net
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