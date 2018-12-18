Трамп создал Космические силы США

Министру обороны документ предписывает предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

В сферу ответственности новой структуры Трамп отнес "относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США" и другие. Полный список прав и обязанностей будет опубликован позже.

По данным СМИ, создание космического подразделения из 13 тысяч человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.

Ранее сообщалось, что Космические войска США будут сформированы не позднее 2020 года. На первом этапе они будут выглядеть как другие виды Вооруженных сил.

Отметим, в России объявили о создании Воздушно-космических сил в августе 2015 года.