В Венгрии с конца прошлой недели продолжаются акции протестов против нового трудового законодательства, которое называют "законом о рабстве", а также против политики премьер-министра Виктора Орбана.

Протесты, которые полиция разгоняла слезоточивым газом и арестами, для Венгрии стали самыми массовыми за последние несколько лет. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Массовые протесты в Венгрии

Протесты в Венгрии активизировались после принятия парламентом 12 декабря изменений в законах о труде.

По новому трудовому законодательству, венгерские компании могут ежегодно требовать от сотрудников до 400 часов (ранее было 250 часов) сверхурочной работы и при этом на три года задерживать оплату за эту переработку (ранее было один год).

Правительство Венгрии настаивает на том, что реформа труда пойдет на пользу как работникам, так и компаниям, которым необходимо восполнить дефицит рабочей силы. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

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Протестующие также в целом недовольны политикой правонационального правительства Венгрии и авторитарным стилем правления Орбана.

Cмотрите фотогалерею: "Рабский закон". Тысячи венгров вышли на протесты

Наибольшее число протестующих вышло в воскресенье 16 дкабря - на улицы Будапешта вышли 15 тысяч людей. Демонстрации также прошли в других городах Венгрии.

Они были организованы профсоюзами, студентами и оппозицией, чтобы добиться отмены новых положений трудового законодательства, а также независимости судебной системы.

Среди лозунгов, которые несли демонстранты, были "Не воруй!", "Независимые суды!" и "Все, что мне нужно на Рождество - это демократия". У здания государственного телевидения скандировали "Фабрика лжи!".

Вначале протесты были мирными, демонстранты прошли по Будапешту семь километров. Однако к концу дня они осадили здание государственной телерадиокомпании MTVA, а некоторые пошли на столкновение с полицей, которая дала агрессивный ответ слезоточивым газом.

В результате были задержаны около 50 человек, некоторые из них не имели отношения к столкновениям в ходе протестов. Они находились под стражей более 12 часов.

В понедельник осада телерадиокомпании продолжалась.

Оппозиционный депутат пытается перелезть через забор MTVA

"Мы хотим говорить о свободе прессы и распространить требования тысяч демонстрантов против "закона о рабстве", - заявил председатель Венгерской социалистической партии Берталан Тот в ходе импровизированной пресс-конференции.

Оппозиционеры обвинили MTVA в том, что она является "частным телевидением партии Орбана", а не народа.

Сотрудники службы безопасности телерадиокомпании вытеснили двух оппозиционных депутатов из здания. Еще одному парламентарию потребовалась медпомощь.

Социальные и демократические проблемы венгров

Принятые изменения в трудовом законодательстве - последний из шагов, сделанных правительством в рамках ущемления прав рабочих. Ранее кабмин Орбана ограничил право на забастовку. При этом предпринимателям повысили льготы до наивысших в Евросоюзе.

Социальные проблемы в Венгрии накапливались годами и вылились в протесты после принятия "рабского закона". В данный период в Венгрии серьезный дефицит рабочей силы, вызванный массовой эмиграцией.

За последние восемь лет из страны выехало около 600 тысячи венгров, большая часть из которых - специалисты с высшим образованием. Как отмечает DW, в Венгрии царит удручающий политический климат, образование и здравоохранение переживают глубокий кризис, а работники в этих областях крайне зависимы от воли чиновников.

Кроме того, Орбан продолжает авторитарную политику, демонтируя демократические институты и усиливая контроль над судебной ветвью власти.

Не так давно был принят закон об административном судопроизводстве, который предусматривает создание судов под контролем министерства юстиции. В эти суды правительство сможет передавать неудобные для себя иски и дела.

Также, в апреле прошлого года в Венгрии одобрили законопроект об образовании, который регулирует деятельность неправительственных организаций и иностранных вузов в стране.

Санкции ЕС против Орбана

В сентябре этого года Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии. В ЕП был зачитан доклад о нарушениях прав и свобод Будапештом.

В докладе, подготовленным депутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, говорилось о систематических нарушениях правительством Орбана главенства права, о проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество.

Диктатор в ЕС. Санкции Брюсселя против Венгрии

Премьер-министр Венгрии заменил независимых судей судьями, верными правительству, заявила евродепутат. Кроме того, согласно этому докладу, члены правительства тратили денежные средства ЕС на себя, своих друзей и свои семьи с 2010 года.

За санкции против Будапешта высказалось необходимое большинство в две трети от общего числа депутатов - 448 "за", 197 "против" и 48 воздержались.

Европарламентарии пришли к выводу, что Будапешт нарушает принципы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека; в частности правительство Виктора Орбана обвиняют в притеснении неправительственных организаций.

Голосованием запустили Седьмую статью Договора о Евросоюзе, которая позволяет направить официальное предупреждение любой стране, обвиненной в нарушении основных ценностей блока. Если нарушитель не прдпримет изменения, то статья позволяет наложить ряд санкций, вплоть до приостановления права голоса в Совете ЕС. До этого времени санкции не были введены.

Отметим, что еще в мае 2015 года на саммите Восточное партнерство в Риге Юнкер при встрече с Орбаном назвал его диктатором и наградил пощечиной.

"Диктатор идет", - сказал Юнкер, увидев приближающегося Орбана. "Привет, диктатор!", - шутливо приветствовал он премьера Венгрии, шлепнув его по щеке.

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Источник: korrespondent.net