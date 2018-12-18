В Польше учителя протестуют из-за низких зарплат

Польские учителя начали общегосударственную акцию протеста и требуют повышения заработной платы на более чем 230 евро. Об этом сообщил председатель организации Славомир Броняж, пишет Польское радио во вторник, 18 декабря.
По его словам, основное требование протестующих - повышение заработной платы.
"Мы требуем, в соответствии с содержанием принятого документа, повышения зарплаты на 1000 злотых (232 евро). Это обоснованное требование, поскольку последние данные показывают - средняя зарплата в Польше составляет около 5000 злотых (1162 евро). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - ответил Броняж.
В то же время он не сообщил, в чем именно будет заключаться акция протеста.
Ранее в Сербии тысячи людей вышли на марш против президента.
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Источник: korrespondent.net
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