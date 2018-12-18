В Германии из-за бомбы эвакуировали тысячу человек

В одном из районов Кельна обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщает издание Rheinische Post, американскую бомбу с неповрежденным детонатором обнаружили во время поисковых работ в районе Полль около 13.00 вторника, 18 декабря.

Обезвреживание бомбы назначили на 15.30.

В связи с запланированной операцией по обезвреживанию было решено эвакуировать людей в радиусе 300 метров. Таким образом эвакуации подлежали около 1000 человек, в том числе учащиеся средней школы.

Ранее в итальянской Болонье эвакуировали более семи тысяч человек после сообщения об обнаружении авиационной бомбы времен Второй мировой войны. А в Европейском квартале Франкфурта-на-Майне нашли во время строительных работ бомбу времен Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net