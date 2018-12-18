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18. 12. 2018

Латвия обнародует списки агентов КГБ

В Латвии опубликуют полную базу данных республиканского КГБ, захваченную 1991 года во время распада СССР. Как сообщает Skaties.lv, публикации начнутся сразу после вступления в силу соответствующих правительственных постановлений.

"Заинтересованные стороны смогут получить доступ к именам бывших агентов КГБ, размещенных в интернете", - говорится в сообщении.

Документы будут опубликованы в оригинальном виде, большинство из них на русском языке и написанные от руки. Точная дата публикации пока неизвестна.

Будет обнародована картотека агентуры КГБ в алфавитном порядке - 10 612 карт. Есть также картотека статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка). В ней все те же имена, что и в алфавитной картотеке, но сгруппированы по принадлежности структурных единиц Комитета госбезопасности. Этот архив в советское время использовали для подготовки отчетности.

Также в Латвии опубликуют картотеку "внештатных оперативных сотрудников КГБ" - лиц, которые на общественных началах предоставляли чекистам "помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны". В этом архиве находится 75 карточек. Внештатным агентам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.

Ранее в Литве сняли обвинения в сотрудничестве с КГБ с актера Баниониса.

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Источник: korrespondent.net

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