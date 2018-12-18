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18. 12. 2018

В Чехии чиновникам запретили пользоваться телефонами Huawei

Премьер Чехии Андрей Бабиш запретил работникам администрации правительства использовать мобильные телефоны, произведенные китайской фирмой Huawei. Подобный шаг также готовит Министерство промышленности и торговли, заявил спикер ведомства, пишет Radio Praha.

Поводом для такого решения стало обнародованное ранее предупреждение со стороны Национального института по вопросам кибернетической и информационной безопасности, согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, производимого фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности.

Второй фронт Трампа. Почему мир запрещает Huawei

Ранее власти Японии решили исключить продукцию китайских компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из государственных закупок.

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Источник: korrespondent.net

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