Лента RSS
Подписаться на ленту
19 декабря 2018, среда, 00:26
-6°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,41
18. 12. 2018

Дуда отменил ряд положений спорной судебной реформы

Президент Польши Анджей Дуда вечером подписал закон, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В частности, упразднен пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет.

Ранее Европейский суд в Люксембурге издал очередное постановление, требующее от польского правительства приостановить положение судебной реформы, снижающее пенсионный возраст судей Верховного суда. Тем самым Евросуд подтвердил свой вердикт, вынесенный в середине октября.

До этого правящая партия Польши Право и справедливость решила отменить скандальную реформу Верховного суда.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Выпившей самке богомола даже некому позвонить.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.