Дуда отменил ряд положений спорной судебной реформы

Президент Польши Анджей Дуда вечером подписал закон, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В частности, упразднен пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет.
Ранее Европейский суд в Люксембурге издал очередное постановление, требующее от польского правительства приостановить положение судебной реформы, снижающее пенсионный возраст судей Верховного суда. Тем самым Евросуд подтвердил свой вердикт, вынесенный в середине октября.
До этого правящая партия Польши Право и справедливость решила отменить скандальную реформу Верховного суда.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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