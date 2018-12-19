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19. 12. 2018

Трамп закрыл свой благотворительный фонд


Президент США Дональд Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation, против которого летом подала иск генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд, сообщает Reuters.
 
"Это важная победа для верховенства права, которая ясно указывает на то, что для всех есть один и тот же набор правил", – заявила она.
 
По словам Андервуд, Trump Foundation "продемонстрировал шокирующий образец беззакония", включая неправомерную координацию с предвыборной кампанией Трампа, неоднократное и преднамеренное использование его положения в корыстных целях и многое другое. Она назвала этот фонд "чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы Трампа".
 
Фонд будет распущен, а его оставшиеся активы будут переданы в другие организации. При этом генпрокурор будет добиваться от Trump Foundation выплаты штрафов и возмещения миллионных убытков. 

В США расследуют финансирование инаугурации Трампа − СМИ
 
Ранее сообщалось, что в США проверяют все организации, фонды и структуры, которыми в последнее десятилетие руководил Трамп. 

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Источник: korrespondent.net

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