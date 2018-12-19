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19. 12. 2018

Премьер-министр Бельгии подал в отставку


Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник, 18 декабря, объявил о своей отставке. До этого на заседании в парламенте ведущие партии королевства предложили провести голосование о вотуме недоверия правительству, сообщает телеканал RTBF.
 
"Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан. Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно", – заявил Мишель.
 
Король Бельгии Филипп принял премьера в королевской резиденции Лакен, но отложил решение по вопросу отставки.
 
Напомним, ранее в отставку ушли пять членов федерального правительства, представлявшие фламандских националистов. Они выступали против подписания премьером миграционного пакта ООН.

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Как сообщалось, ранее оппозиции Чехии не удалось отправить премьера в отставку.

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Источник: korrespondent.net

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