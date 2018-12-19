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19. 12. 2018

Названы самые богатые американские знаменитости

 
Журнала Forbes обнародовал рейтинг десяти наиболее богатых американских знаменитостей за 2018 год. Список состоит из десяти богатейших человек, чьи общие доходы достигают 18,7 млрд долларов.
 
Первую строчку рейтинга занял легендарный 74-летний режиссер, создатель Звездных войн Джордж Лукас с состоянием размером 5,4 млрд долларов.
 
В тройку лидеров вошли режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд долларов) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд долларов).
 
В перечень также вошли баскетболист Майкл Джордан, модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.
 
Обязательным критерием для попадания в рейтинг является гражданство США.
 
Напомним, ранее были названы самые высокооплачиваемые писатели 2018 года, а также самые влиятельные женщины.

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Источник: korrespondent.net

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