Епифаний поговорил с госсекретарем США



Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием, сообщает пресс-служба Госдепа.

Помпео напомнил о поддержке США религиозной свободы и суверенитета Украины. "Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору", – говорится в сообщении Госдепа.

На сайте Госдепа также отмечается, что создание новой православной церкви на Украине является "историческим событием для страны".

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

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Источник: korrespondent.net