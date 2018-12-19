Лента RSS
Подписаться на ленту
19 декабря 2018, среда, 08:58
-7°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,41
19. 12. 2018

Уровень смертности из-за огнестрельного оружия в США достиг максимума


Число погибших в результате применения огнестрельного оружия в США в прошлом году достигло максимальных значений за 50 лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Так, в 2017 году количество жертв огнестрельного оружия составило 39 773. Этот показатель превысил уровень предыдущего года на одну тысячу.

В двух третях случаев зафиксирован суицид. Отмечается, что это максимальный показатель с 1968 года.

Ранее сообщалось, что полицейские в США по ошибке застрелили невиновного человека в торговом центре.Кроме того, в результате стрельбы в День благодаренияв штате Индиана погибли три человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Выпившей самке богомола даже некому позвонить.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.