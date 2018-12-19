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19. 12. 2018

Госдеп США одобрил продажу Турции ракет Patriot

Государственый департамент США утвердил решение о продаже Турции комплексов ЗРК Patriot на сумму 3,5 млрд долларов. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Анадолу со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности при Пентагоне.

"Госдеп США утвердил решение о поставках Турции 80 ракет-перехватчиков MIM-104E и 60 ракет PAC-3 для комплексов Patriot", – говорится в сообщении.

Кроме того, Турции будут поставлены радары 4 AN/MQP-65 и другое оборудование.

О возможном соглашении проинформирован Конгресс США.

Представитель Госдепа США сообщил агентству, что указанная сделка повысит уровень защиты НАТО, укрепив возможности альянса в сфере ПРО.

"Эта сделка также отвечает интересам США. Кроме того, будет сделан важный шаг для укрепления системы противовоздушной обороны Турции. Анкара сможет более эффективно устранять угрозы, исходящие из региона", – сказал собеседник.

Ранее стало известно, что Госдеп США ведет переговоры с Турцией о возможной сделке по продаже системы противоракетной обороны компании Raytheon Co Patriot в качестве альтернативы российской системе С-400.

Как известно, Вашингтон против приобретения Турцией российских систем С-400. США угрожают ввести санкции против Турции в случае, если она все же купит эти системы в РФ.

Напомним, Москва и Анкара договорились ускорить поставки ЗРК С-400 и согласовали вопрос цены.

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Источник: korrespondent.net

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