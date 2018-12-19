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19. 12. 2018

В Индии от отравления едой в храме погибли 15 человек

В штате Карнатака на юге Индии произошло массовое отравление обрядовой едой в местном храме. Не менее 15 человек умерли, в том числе двое детей, и более 100 госпитализированы. Об этом сообщает TRT World в среду, 19 декабря.

Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек, – говорится в сообщении со ссылкой на данные полиции.

Лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса – пестицида, разрушающего нервную систему.

Сейчас полиция выясняет, как именно яд попал в пищу. Уже задержаны несколько человек.

Ранее на юге Перу произошло массовое пищевое отравление, жертвами которого стали не менее 10 человек, более 20 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Местные жители употребили в пищу зараженную инсектицидами еду.

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Источник: korrespondent.net

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