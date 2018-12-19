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19. 12. 2018

Украинский моряк освобожден из плена нигерийских пиратов

Из плена нигерийских пиратов освобожден экипаж судна Pomerania Sky, среди одиннадцати членов которого были восемь поляков, два филиппинца и украинец. Об этом сообщает МИД Польши.
 

"Члены экипажа корабля Pomerania Sky, которые были похищены в конце октября 2018 года у побережья Нигерии, освобождены. Все моряки ... находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи ", - говорится в сообщении.

В польском МИДе поблагодарили судовладельца и советников за профессиональное ведение сложного дела, а также поблагодарили власти Нигерии.

В польском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это пятое похищение поляков в Гвинейском заливе у берегов Африки с 2013 года.

МИД Польши также призвал моряков, чтобы они перед трудоустройством на корабли в опасном регионе всегда проверяли, имеет ли судовладелец соответствующую страховку.

Напомним, судно Pomerania Sky было захвачено у берегов Нигерии 29 октября.

В конце октября в Одессу вернулся украинский моряк, член экипажа теплохода MV Glarus, захваченного пиратами у берегов Нигерии.

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Источник: korrespondent.net

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