Украинский моряк освобожден из плена нигерийских пиратов

"Члены экипажа корабля Pomerania Sky, которые были похищены в конце октября 2018 года у побережья Нигерии, освобождены. Все моряки ... находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи ", - говорится в сообщении.

В польском МИДе поблагодарили судовладельца и советников за профессиональное ведение сложного дела, а также поблагодарили власти Нигерии.

В польском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это пятое похищение поляков в Гвинейском заливе у берегов Африки с 2013 года.

МИД Польши также призвал моряков, чтобы они перед трудоустройством на корабли в опасном регионе всегда проверяли, имеет ли судовладелец соответствующую страховку.

Напомним, судно Pomerania Sky было захвачено у берегов Нигерии 29 октября.

В конце октября в Одессу вернулся украинский моряк, член экипажа теплохода MV Glarus, захваченного пиратами у берегов Нигерии.