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19. 12. 2018

Маск открыл подземный тоннель в Лос-Анджелесе

Американский бизнесмен Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель в Лос-Анджелесе. Первый такой коридор построила компания миллиардера The Boring Company. Информация об открытии появилась на странице компании в Twitter.

Один из входов в тоннель расположен на парковке компании SpaceX. Коридор связывает несколько крупных районов города. По нему будут передвигаться специальные автомобили с боковыми колесами. Транспортные средства смогут развивать скорость до 240 километров в час.

Dec. 18 - Hawthorne, CA pic.twitter.com/dasUPNDbGK

— The Boring Company (@boringcompany) 19 декабря 2018 г.

Такие автомобили будут регулярно ездить по тоннелю, ими смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты.

The Boring Company планирует построить еще один тоннель в Лос-Анджелесе, а также в Техасе или Сан-Франциско.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi

— Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

Ранее Илон Маск отложил открытие тоннеля под Лос-Анджелесом. Тоннель, протяженностью 3,2 км задумывался как альтернатива общественному транспорту.

Также сообщалось, что Илон Маск пообещал главе NASA не курить публично марихуану.

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Источник: korrespondent.net

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