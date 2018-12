Маск открыл подземный тоннель в Лос-Анджелесе

Американский бизнесмен Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель в Лос-Анджелесе. Первый такой коридор построила компания миллиардера The Boring Company. Информация об открытии появилась на странице компании в Twitter.

Один из входов в тоннель расположен на парковке компании SpaceX. Коридор связывает несколько крупных районов города. По нему будут передвигаться специальные автомобили с боковыми колесами. Транспортные средства смогут развивать скорость до 240 километров в час.

Такие автомобили будут регулярно ездить по тоннелю, ими смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты.

The Boring Company планирует построить еще один тоннель в Лос-Анджелесе, а также в Техасе или Сан-Франциско.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi