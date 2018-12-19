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19. 12. 2018

В РФ открывают духовно-спортивные клубы при церквях

В России стартует масштабная программа создания духовно-спортивных центров при православных храмах. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу движения Сорок сороков.

Отмечается, что первый центр в честь героя Куликовской битвы Андрея Осляби будет открыт уже сегодня при храме Сергия Радонежского на Ходынке в Москве. Программа реализуется совместно с комиссией по физкультуре и спорту при РПЦ.

В открытии примут участие епископы Русской православной церкви, боксер Владимир Носов, бойцы смешанных единоборств UFC Алексей Олейник и Дмитрий Сосновский.

Отмечается, что аналогичные центры планируется открывать по всей России. Им будут давать имена православных воинов и святых – Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова и других.

"Занимаясь спортом при храмах, дети будут получать не только спортивную подготовку, но также окормляться духовниками, воспитываться на примерах великих соотечественников и в соответствии с традиционными и патриотическими ценностями", – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл выразил возмущение украинской автокефалией. Он считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине. По его мнению, те, кто борется за независимую украинскую церковь, готовы "сломать церковную жизнь".

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Источник: korrespondent.net

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