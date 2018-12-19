Хакеры взломали сеть дипкоммуникаций ЕС и три года похищали данные - СМИ

Хакеры проникли в сеть дипломатических коммуникаций Европейского Союза и в течение нескольких лет имели доступ к сообщениям, которыми обменивались дипломаты. Об этом во вторник, 18 декабря, пишет The New York Times.

Взлом был обнаружен компанией по кибербезопасности Area 1.

В одном из сообщений европейские дипломаты описали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки как "успешную".

В другой телеграмме, написанной после встречи 16 июля, содержался подробный отчет и анализ дискуссии между европейскими официальными лицами и президентом Китая Си Цзиньпином, и цитируются его слова о том, что "издевательства" Трампа над Пекином можно сравнить с "боем по боксу без правил".

По данным экспертов, методы, которые хакеры применяли в течение трехлетнего периода, напоминали те, которые давно используются элитным подразделением Народно-освободительной армии Китая. Сообщения были скопированы из защищенной сети и размещены на открытом интернет-сайте, который хакеры создали в ходе своей атаки.

"Киберпреступники также проникли в сети ООН, Американской федерации труда - Конгресса производственных профсоюзов и министров иностранных дел и финансов по всему миру", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что хакеры из Китая неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США.

Напомним, в июне хакеры получили доступ к секретной информации по сверхзвуковой противокорабельной ракете для американских подводных лодок.

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Источник: korrespondent.net