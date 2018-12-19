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19. 12. 2018

Брюссель подготовил план действий на случай жесткого Brexit

Еврокомиссия разработала план экстренных действий в случае выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения с Брюсселем. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что пакет Еврокомиссии из 14 предложений охватывает различные сферы и направлен на то, чтобы "избежать наиболее негативных последствий жесткого Brexit".

В частности, странам - членам ЕС рекомендуется принять меры "по решению проблемы статуса проживания и социального обеспечения граждан Великобритании в Европе", ожидая взаимных шагов со стороны Лондона.

Предлагается также принятие более десятка законодательных актов с целью смягчения жесткого Brexit и "обеспечения определенной преемственности" в отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. Речь идет, в том числе, "о праве на полеты, сертификатах безопасности полетов, квотах на углеводородные соединения".

Часть законодательных актов касается финансовых услуг - сферы, лидером в которой является Великобритания. Брюссель выступает, в частности, за то, чтобы европейские континентальные компании продолжали использовать расчетно-клиринговые центры на Британских островах и другую финансовую инфраструктуру, чтобы не допустить хаоса на рынках.

В то же время, в пакете ничего не говорится о главной на сегодня проблеме, связанной с границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.

Накануне сообщалось о том, что Лондон также начал полномасштабную подготовку к жесткому Brexit. В частности, Британия намерена повысить готовность военнослужащих.

Напомним, Брюссель и Лондон 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако премьер-министр Тереза Мэй Мэй отложила голосование за нее в парламенте Великобритании.

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Источник: korrespondent.net

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