В ЕС согласовали запрет товаров из одноразового пластика

Представители Европарламента и государств-членов ЕС достигли соглашения о запрете пластиковых изделий одноразового использования, среди которых - посуда и соломинки для напитков. Об этом в среду, 19 декабря, сообщил в Брюсселе офис председательствующей в Совете ЕС Австрии, сообщает DW.

Окончательное введение запрета в странах ЕС ожидается через два года.

Напомним, 24 октября Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий.

Согласно документу, некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году. Страны-члены ЕС также будут обязаны к 2025 году перерабатывать 90 процентов пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.

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С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае. Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

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Источник: korrespondent.net