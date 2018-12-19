Лента RSS
Подписаться на ленту
19 декабря 2018, среда, 14:07
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,41
19. 12. 2018

В ЕС согласовали запрет товаров из одноразового пластика

Представители Европарламента и государств-членов ЕС достигли соглашения о запрете пластиковых изделий одноразового использования, среди которых - посуда и соломинки для напитков. Об этом в среду, 19 декабря, сообщил в Брюсселе офис председательствующей в Совете ЕС Австрии, сообщает DW.

Окончательное введение запрета в странах ЕС ожидается через два года.

Напомним, 24 октября Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий.

Согласно документу, некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году. Страны-члены ЕС также будут обязаны к 2025 году перерабатывать 90 процентов пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.

Проклятье морей. Пластик убивает миллионы животных

С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае. Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Выпившей самке богомола даже некому позвонить.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.