В Черном море грузовое судно село на мель из-за шторма

На северо-западе Турции, возле побережья города Шиле, в Черном море из-за сильного шторма село на мель грузовое судно Наталия. Об этом сообщает CNN Turk в среду, 19 декабря.

"В Шиле из-за сильного шторма село на мель грузовое 127-метровое судно, которое шло под флагом Коморских островов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от выхода из пролива Босфора. На борту судна находились 16 человек. Местные власти начали спасательную операцию. Уже удалось эвакуировать шесть моряков.

"Эвакуация продолжается, несмотря на неблагоприятные погодные условия", – отметили спасатели.

Накануне во вторник, 18 декабря, российский сухогруз Кузьма Минин сел на мель на юго-западе Англии. На его борту находились 18 членов экипажа – все они граждане России. В тот же день корабль удалось снять с мели, после чего он отправился в сторону Испании.

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Источник: korrespondent.net