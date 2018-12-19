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19. 12. 2018

Трамп заявил о победе над "Исламским государством"

Президент США Дональд Трамп в среду, 19 декабря, заявил о выполнении задач страны в Сирии.

"Мы победили ИГ в Сирии, единственная причина, по которой мы находились там во время моего президентства", - написал он в Twitter

Ранее сегодня издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что США задумались о выводе своих военных с территории Сирии. Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики ИГ. Точные сроки вывода войск не уточнялись.

Телеканал CNN сообщает, что власти США разрабатывают планы по "полному" и "быстрому" выводу американского контингента из Сирии. По словам источника в Пентагоне, решение о начале таких мероприятий принял президент Трамп.

Телеканал напоминает, что контингент США в Сирии составляет примерно две тысячи человек, в основном его военнослужащие заняты тренировкой местных формирований для борьбы с ИГ.

Ни в Белом доме, ни в Пентагоне комментариев относительно информации о выводе военных не дали.

Отмечалось также, что если решение будет принято, оно будет идти вразрез с намерениями властей США сохранить военное присутствие в стране, чтобы террористы не могли вернуться на освобожденные от них земли. 

Ранее сообщалось, что курдские отряды взяли штурмом последний город, который контролировали боевики ИГИЛ в Сирии.

Тем временем, Турция стягивает к границе Сирии военную технику для начала новой операции против курдов.

Источник: korrespondent.net

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