Трамп приказал полностью вывести войска США из Сирии

США приступают к полному выводу своих войск из Сирии. Соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает в среду, 19 декабря, со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне агентство Bloomberg.

По словам собеседника, решение о выводе американских войск из Сирии было принято накануне.

Согласно приказу, эту ближневосточную страну "быстро" и "полностью" покинут более две тысячи американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с террористической группировкой Исламское государство.

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГИЛ в Сирии, и американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

Тем временем, Турция стягивает к границе Сирии военную технику для начала новой операции против курдов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net