Трамп приказал полностью вывести войска США из Сирии

США приступают к полному выводу своих войск из Сирии. Соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает в среду, 19 декабря, со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне агентство Bloomberg.
По словам собеседника, решение о выводе американских войск из Сирии было принято накануне.
Согласно приказу, эту ближневосточную страну "быстро" и "полностью" покинут более две тысячи американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с террористической группировкой Исламское государство.
Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГИЛ в Сирии, и американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.
Тем временем, Турция стягивает к границе Сирии военную технику для начала новой операции против курдов.
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Источник: korrespondent.net
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