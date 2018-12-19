Минск запретил своим прихожанам молиться в храмах ПЦУ

Православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины. Об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин в интервью Радыё Свабода в среду, 19 декабря.

Он отметил, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.

"Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви", – заявил он.

Лепин добавил, что руководство БПЦ не направляло поздравления Предстоятелю объединенной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

На вопрос, будут ли поддерживаться контакты между БПЦ и Православной церковью Украины, Лепин ответил отрицательно.

"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких-либо канонических, литургических отношениях речь не идет. Они невозможны с этой церковью", – подчеркнул он.

Лепин сказал, что БПЦ относится к Православной церкви Украины, как к "представителям другой конфессии".

"Так же, как к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам", – добавил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

В то же время, УПЦ МП и РПЦ не признают решение собора о создании единой церкви.

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Источник: korrespondent.net