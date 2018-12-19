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19. 12. 2018

В парламенте Британии Мэй обозвали "глупой женщиной"

В британском парламенте лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин во время спора с премьер-министром Терезой Мэй назвал ее "глупой женщиной". Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Reuters.

Указано, что на заседании палаты общин глава Лейбористской партии Джереми Корбин вел оживленный спор с главой правительства, ставя ей вопросы о ее решении отложить голосование по соглашению с ЕС.

Как сообщается, после того, как Мэй в ответ предположила, что Корбина не поддерживают депутаты от его собственной партии, тот покачал головой и тихо сказал про себя "глупая женщина". Однако слова лидера британских лейбористов зафиксировали телекамеры.

Вскоре представитель Корбина оправдывался, что он сказал не "глупая женщина", а "глупые люди". В свою очередь спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что ничего не видел и не слышал, поэтому и оснований для расследования инцидента нет.

Ранее парламент Великобритании отказал лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину провести голосование по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.

Напомним, 10 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям сделки с Брюсселем по Brexit, однако Мэй его отменила. Позже она заявила, что голосование состоится после 14 января 2019 года.

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Источник: korrespondent.net

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