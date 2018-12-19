Лондон не согласен с заявлением Трампа о победе над "ИГИЛ"

Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в среду выразил несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Я абсолютно не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается", - написал Эллвуд в своем Twitter.

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "ИГИЛ" в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в Twitter.

Позднее Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net