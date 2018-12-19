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19. 12. 2018

В Польше столкнулись три трамвая, есть пострадавшие

В польском городе Познань в результате столкновения трех трамваев пострадали несколько человек. Инцидент произошел в среду, 19 декабря, сообщает RMF24.

По данным СМИ, в наихудшей ситуации оказался машинист третьего трамвая, который врезался в два трамвая, которые стояли перед ним. Спасателям долго не удавалось добраться до кабины, где он находится. Машиниста пытались вызволить с помощью специального оборудования.

Cмотрите фотогалерею: В Польше столкнулись три трамвая, есть пострадавшие

Очевидцы сообщили о минимум семи пострадавших, которые в момент столкновения упали на пол. Как отмечается, люди не получили серьезных повреждений.

По данным СМИ, пострадавших может быть больше десятка, в том числе ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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