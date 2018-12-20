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20. 12. 2018

Президента Бразилии обвинили в коррупции

Генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж предъявила обвинения в коррупции и отмывании денег президенту страны Мишелу Темеру. Об этом в среду, 19 декабря, сообщил телеканал Globo.

Отмечается, что расследование ведется в отношении президентского указа, упростившего нормы управления портами страны.

По версии следствия, Темер мог подписать данный указ в интересах логистической компании Rodrimar SA в обмен на вознаграждение.

Расследование связей главы государства с компанией Rodrimar SA, ведущей дела в крупнейшем порту Латинской Америки Сантус, правоохранительные органы начали еще в начале 2018 года. Также Темера подозревают в получении взяток от строительной компании Odebrecht.

Кроме президента, прокуратура предъявила обвинения еще пяти людям. Ведомство настаивает, что они должны возместить ущерб в размере 32,6 миллиона реалов (8,3 миллиона долларов).

Действующий президент Бразилии все обвинения отрицает.

Напомним, в конце октября в Бразилии прошли президентские выборы, на которых победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Он вступит в должность 1 января, таким образом, президентские полномочия Темера истекают 31 декабря.

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Источник: korrespondent.net

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