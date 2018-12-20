Лента RSS
Подписаться на ленту
20 декабря 2018, четверг, 05:30
-7°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
20. 12. 2018

Трамп назвал победу над ИГ исторической

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам пришло время возвращаться на родину, поскольку страна одержала историческую победу над террористами "Исламского государства" в Сирии. Соответствующее видеообращение американский лидер разместил в Twitter.

По его словам, за время операции в Сирии войска США по-настоящему подняли уровень боевых навыков, благодаря чему была достигнута победа над ИГ.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", − отметил Трамп.

Он также назвал американских военнослужащих "героями всего мира".

"Они воевали за нас, но они убили ИГ, которое вредит всему миру", − подчеркнул президент США.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Напомним, 19 декабря Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и отдал приказ о полном выводе американских войск из страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Выпившей самке богомола даже некому позвонить.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.