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20. 12. 2018

Польша отзывает своего посла в Украине

 
Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло.
Об этом говорится в постановлении польского лидера от 4 декабря 2018 года, которое было опубликовано в среду, 19 декабря в правительственном вестнике Польский монитор.
 
“На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине”, − говорится в документе.
 
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений, сообщает Польское радио.

"Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве; имею надежду, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным", − подчеркнул чиновник.

Напомним, Пекло был послом Польши в Украине с октября 2016 года. До назначения на эту должность он работал исполнительным директором фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI в Варшаве.

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Источник: korrespondent.net

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