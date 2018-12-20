Польша отзывает своего посла в Украине

Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло.

Об этом говорится в постановлении польского лидера от 4 декабря 2018 года, которое было опубликовано в среду, 19 декабря в правительственном вестнике Польский монитор.

“На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине”, − говорится в документе.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений, сообщает Польское радио. "Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве; имею надежду, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным", − подчеркнул чиновник.

Напомним, Пекло был послом Польши в Украине с октября 2016 года. До назначения на эту должность он работал исполнительным директором фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI в Варшаве.

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Источник: korrespondent.net