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20. 12. 2018

На территории колледжа в Нидерландах произошла стрельба, есть жертва

В нидерландском городе Роттердам на территории колледжа произошла стрельба, в результате которой была застрелена 16-летняя девушка. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает BBC.

"Хумейра Оз была атакована на парковке для велосипедов в Роттердамском колледже дизайна вскоре после того, как ее уроки закончились", - говорится в сообщении.

Полицейские арестовали 31-летнего мужчину, предположительно турка. По словам одноклассниц, девушка рассталась с ним некоторое время назад и жаловалась на то, что он угрожал ей. Из-за этого в школу девушку сопровождал отец.

Полиция подтвердила, что она знала подозреваемого, но не сообщила никаких подробностей.

Девушка познакомилась с подозреваемым в Facebookдва года назад. Спустя год семья подала жалобу на мужчину, и он недавно получил двухлетний тюремный срок. Прокуроры подтвердили, что подозреваемый недавно был осужден и находился под надзором.

Напомним, в октябре в США произошла стрельба в школе, один человек был ранен. А 27 октября в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания погибли 8 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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