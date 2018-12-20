Итоги 19.12: Утешение от МВФ и отчет о безвизе

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины Международный валютный фонд дал прогноз роста реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Эксперты Фонда установили, что внутренний валовый продукт Украины может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. Уровень инфляции по итогам 2018 года составит 11%, и будет снижаться в последующие годы − до 9,2% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.

Польша отзывает посла в Украине Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло. Свои полномочия дипломат будет выполнять до 31 января 2019 года.

На переговорах в Минске обсудили предновогоднее перемирие

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТГК) Ирина Геращенко сообщила, что Украина и ОБСЕ на переговорах в Минске предложили установить режим тишины на Донбассе до Нового года.

Также Геращенко предложила перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию. Она подчеркнула, что подписание РФ совместной военной доктрины с Беларусью ставит под сомнение заявленную Минском нейтральность.

Еврокомиссия приняла отчет о безвизе в Украине

Европейская комиссия приняла отчет о безвизовом режиме с Украиной.

Отмечается, что в целом Украина выполняет свои обязанности, но должна принять меры по борьбе с коррупцией, а также реализовать рекомендации отчета прошлого года о сохранении независимости антикоррупционных органов, проверке деклараций и запуске Высшего антикоррупционного суда.

Также Брюссель ожидает от Киева мер в связи с высокой нерегулярной миграцией из Украины.

Жебривский сложил полномочия аудитора НАБУ

Бывший председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский направил заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ в администрацию президента и заявил, что отныне считает себя свободным от этих обязанностей.

Также он подчеркнул, что возобновляет свое участие в политическом процессе.

Утвержден временный порядок таможенного оформления "евроблях"

Правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.

Он должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств.

Назван объем рекордного урожая зерновых в Украине

В Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что по итогам 2018 года валовой сбор зерна в Украине составил около 70,1 миллиона тонн против 62 миллионов тонн в прошлом году.

РФ озвучили позицию по инциденту на Азове

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Российские пограничники не нарушали нормы международного права в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива.

Он подчеркнул, что эта принципиальная позиция Москвы, которая будет решительно отстаиваться.

В Киеве зажгли главную елку страны

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.

На торжестве присутствовали мэр столицы Виталий Кличко и первая леди Марина Порошенко, которые поздравили украинцев.

Белорусская церковь запретила своим прихожанам молиться в храмах ПЦУ

Официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины.

Он подчеркнул, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.

Федрезерв США повысил базовую ставку Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5% годовых.

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Источник: korrespondent.net