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20. 12. 2018

Итоги 19.12: Утешение от МВФ и отчет о безвизе

 
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины
 
Международный валютный фонд дал прогноз роста реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Эксперты Фонда установили, что внутренний валовый продукт Украины может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. 
 
Уровень инфляции по итогам 2018 года составит 11%, и будет снижаться в последующие годы − до 9,2% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.
 
Польша отзывает посла в Украине
 
Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло. Свои полномочия дипломат будет выполнять до 31 января 2019 года.
 
На переговорах в Минске обсудили предновогоднее перемирие
 
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТГК) Ирина Геращенко сообщила, что Украина и ОБСЕ на переговорах в Минске предложили установить режим тишины на Донбассе до Нового года.
 
Также Геращенко предложила перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию. Она подчеркнула, что подписание РФ совместной военной доктрины с Беларусью ставит под сомнение заявленную Минском нейтральность. 
 
Еврокомиссия приняла отчет о безвизе в Украине
 
Европейская комиссия приняла отчет о безвизовом режиме с Украиной. 
 
Отмечается, что в целом Украина выполняет свои обязанности, но должна принять меры по борьбе с коррупцией, а также реализовать рекомендации отчета прошлого года о сохранении независимости антикоррупционных органов, проверке деклараций и запуске Высшего антикоррупционного суда.
 
Также Брюссель ожидает от Киева мер в связи с высокой нерегулярной миграцией из Украины.
 
Жебривский сложил полномочия аудитора НАБУ
 
Бывший председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский направил заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ в администрацию президента и заявил, что отныне считает себя свободным от этих обязанностей.
 
Также он подчеркнул, что возобновляет свое участие в политическом процессе.
 
Утвержден временный порядок таможенного оформления "евроблях"
 
Правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.
 
Он должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. 
 
Назван объем рекордного урожая зерновых в Украине
 
В Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что по итогам 2018 года валовой сбор зерна в Украине составил около 70,1 миллиона тонн против 62 миллионов тонн в прошлом году. 
 
РФ озвучили позицию по инциденту на Азове 
 
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Российские пограничники не нарушали нормы международного права в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива.
 
Он подчеркнул, что эта принципиальная позиция Москвы, которая будет решительно отстаиваться.
 
В Киеве зажгли главную елку страны
 
В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.
 
На торжестве присутствовали мэр столицы Виталий Кличко и первая леди Марина Порошенко, которые поздравили украинцев.
 
Белорусская церковь запретила своим прихожанам молиться в храмах ПЦУ
 
Официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины. 
 
Он подчеркнул, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.
 
Федрезерв США повысил базовую ставку
 
Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5% годовых. 

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Источник: korrespondent.net

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