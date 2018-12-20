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20. 12. 2018

В Румынии водитель получил рекордный штраф за нарушение ПДД

В румынском городе Васлуй водитель был оштрафован почти на 10 тысяч румынских леев (2,1 тысячи евро) сразу за несколько нарушений правил дорожного движения. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на местную полицию.

"Владелец автотранспортного средства нарушил скоростной режим, превысив допустимую скорость на 80 км (скорость автомобиля, согласно показателям радара составляла 180 км/ч), а также пренебрег требованиями полицейских остановиться", - говорится в сообщении.

Помимо этого, автомобиль не был экипирован зимней резиной, а на машине отсутствовали регистрационные номера. Чтобы остановить автомобиль была организована погоня, в которой участвовали три экипажа дорожной полиции.

Кроме денежного штрафа в 2,1 тысячи евро, водитель лишен водительских прав сроком на три месяца.

Это самый крупный в истории дорожной полиции Румынии штраф за нарушения правил дорожного движения.

Ранее в Венеции за езду на самокате оштрафовали пятилетнего мальчика. А в Украине впервые выписали штраф за коммерческую тайну.

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Источник: korrespondent.net

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