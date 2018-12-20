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20. 12. 2018

Немецкого репортера поймали на фальсификации материалов

Одно из самых известных изданий в Германии - Der Spiegel, уволило 33-летнего журналиста Клааса Релотиуса, которого уличили в придумывании деталей и цитат для материалов, публиковавшихся на страницах журнала. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает DW.

Несколько недель назад Клаас Релотиус получил награду German Reporter Award 2018 в категории "лучший репортаж" за рассказ о молодом сирийском мальчике. Для расследователя эта награда стала далеко не первой, его работы и ранее пользовались большой популярностью.

Его мошенничество стало известным после проведения внутреннего расследования. Все вскрылось, когда журналист сотрудничал на американо-мексиканской границе со своим коллегой Хуаном Морено. Релотиус во всем признался сам и подал в отставку.

Вместе с тем, журналист заявил, что его целью были не награды. Он просто пытался писать то, что людям нравится и боялся не оправдать их ожиданий. Это заставляло его придумывать цитаты несуществующих людей и манипулировать содержанием.

In recent years, DER SPIEGEL published just under 60 articles by reporter and editor Claas Relotius. He has now admitted that, in several instances, he either invented stories or distorted facts. https://t.co/MPqsZwM7b5

— SPIEGEL ONLINE English (@SPIEGEL_English) 19 декабря 2018 г.

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Источник: korrespondent.net

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