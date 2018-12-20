Сорок первый президент США Джордж Буш старший, который недавно скончался, на протяжении 10 лет анонимно переписывался с ребенком из филиппинской семьи и выступал его спонсором, сообщает в среду, 19 декабря, CNN.

Эту информацию раскрыла христианская благотворительная организация Compassion International, которая помогает детям из бедных семей по всему миру.

Организация передала журналистам часть писем. Так, Буш-старший начал переписку с семилетним мальчиком по имени Тимоти. На протяжении десятилетия экс-президент США высылал ему средства, которые шли на образование, внеклассные занятия, и даже на еду ребенка.

Отмечается, что семья Буша не смогла прокомментировать письма, но представитель офиса Буша-старшего Джим МакГрат подтвердил журналистам их подлинность.

Идея поддерживать ребенка пришла Бушу в голову в 2001 году, когда он посетил рождественский концерт в Вашингтоне. Первое письмо Буша Тимоти было отправлено 24 января 2002 года.

Тимоти, как отмечается, так и не узнал, кто был его спонсором, пока не вышел из благотворительной программы в 17 лет.

Cмотрите фотогалерею: Джордж Буш 10 лет тайно спонсировал бедного ребенка с Филиппин

Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. Его похоронили в Техасе на территории библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.

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Источник: korrespondent.net