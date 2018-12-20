Опубликовано видео войск США, покидающих Сирию

В сети появилось видео американского военного конвоя, который покидает территорию Сирии. Соответствующий ролик распространило в четверг, 20 декабря, турецкое агентство Anadolu.

В частности, на видео, снятом ночью, видно колонну грузовиков, тянущихся по дороге. По данным агентства, эти транспортные средства ранее доставляли вооружение силам самообороны сирийских курдов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией Исламское государство в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

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Источник: korrespondent.net