Лента RSS
Подписаться на ленту
20 декабря 2018, четверг, 15:46
-6°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
20. 12. 2018

ЕС расширит санкции по делу Скрипаля - журналист

Евросоюз введет новые персональные санкции против России. Соответствующее решение согласовали дипломаты ЕС, сообщает в четверг, 20 декабря, брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

Он отметил, что санкции будут введены в отношении пяти граждан России, причастных к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против пяти россиян за нападение в Солсбери, в том числе против двух "туристов". Послы и министры должны одобрить это в первые недели января", - сообщил он.

Напомним, накануне Минфин США ввел новые санкции против России в связи с гибридной агрессией России против других стран.

Как сообщалось, в ноябре Британия инициировала новые санкции по делу Скрипаля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Создатель «Тетриса» умеет так сложить на балконе велосипед, лыжи и трёхлитровые банки, что они исчезают.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.