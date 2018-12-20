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20. 12. 2018

Берлин удивлен решением Трампа по Сирии

Германия удивлена "неожиданной сменой курса" Вашингтона по Сирии. Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном пресс-службой ведомства в четверг, 20 декабря.
 
 
"Не только для нас неожиданная смена курса американской стороной стала неожиданной. "Исламское государство" отброшено, но угроза не исчезла", - говорится в заявлении 
 
Отмечается, что решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии может угрожать борьбе с ИГИЛ.
 
"Есть опасность, что последствия данного решения могут нанести урон борьбе с ИГ и поставить под угрозу достигнутые успехи. До сих пор есть (террористические) структуры в подполье, террористы активны на востоке Сирии", - говорится в заявлении.
 
Накануне стало известно, что Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии. Перед этим он заявил о победе на ИГИЛ.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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